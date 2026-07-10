Европа уже не вывозит финансирование Украины – киевский политтехнолог

Европейские страны одна за другой начинают отказываться от продолжения финансовой помощи Украине. Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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