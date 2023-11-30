К празднику готова: 2 года назад кошка Серафима из подвалов Эрмитажа переехала на Заячий остров

Трёхцветная кошка Серафима с нетерпением ждёт поздравлений и подарков. – Незадолго до праздника ей почистили зубы, – рассказала Metro сотрудник пресс-службы Государственного музея истории Санкт-Петербурга Юлия Кахидзе.
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