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К празднику готова: 2 года назад кошка Серафима из подвалов Эрмитажа переехала на Заячий остров

К празднику готова: 2 года назад кошка Серафима из подвалов Эрмитажа переехала на Заячий остров

Трёхцветная кошка Серафима с нетерпением ждёт поздравлений и подарков. – Незадолго до праздника ей почистили зубы, – рассказала Metro сотрудник пресс-службы Государственного музея истории Санкт-Петербурга Юлия Кахидзе.

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