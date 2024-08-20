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МВД выпустило советы по мерам информбезопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях

МВД выпустило советы по мерам информбезопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ выпустило памятку по информационной безопасности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей для граждан и представителей силовых структур, пишет «Интерфакс».

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