МВД выпустило советы по мерам информбезопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ выпустило памятку по информационной безопасности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей для граждан и представителей силовых структур, пишет «Интерфакс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии