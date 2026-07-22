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Царьград

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Tasnim: Иран угрожает ударами по США в случае атак на мосты и станции

Tasnim: Иран угрожает ударами по США в случае атак на мосты и станции

Иран угрожает ударами по региональной инфраструктуре, если США нападут на объекты в его пределах. Источник в вооруженных силах подчёркивает решимость защищать Ормузский пролив, указывая на возможные последствия для президента США Дональда Трампа.

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