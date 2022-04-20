В Кондопожском районе раскрыли кражу с производства

Трое местных жителей промышляли поиском и сдачей металла, на чем и попались В отделение полиции по Кондопожскому району обратились работники одного из производственных предприятий с заявлением о краже электродвигателя и деталей оборудования.
Трое местных жителей промышляли поиском и сдачей металла, на чем и попались В отделение полиции по Кондопожскому району обратились работники одного из производственных предприятий с заявлением о краже электродвигателя и деталей оборудования.
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