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Призрачное наступление Сырского и измотанность ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Призрачное наступление Сырского и измотанность ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на этой неделе гадали, где же наступают ВСУ. Дело в том, что, уходя с поста главкома, Александр Сырский заявил своему преемнику Михаилу Драпатому, что оставляет ему "армию в наступлении" .

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