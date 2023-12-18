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«Малые города вымрут» – в Киеве рассказали, как ликвидируется жилой фонд Украины 

«Малые города вымрут» – в Киеве рассказали, как ликвидируется жилой фонд Украины 

Скоро украинская инфраструктура станет просто не в состоянии обеспечивать жизнь в городах, что приведёт к вымиранию целых регионов.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
так ведь и у нас малые города вымирают. Далеко ходить не надо. Кругом стоят  свыбитыми глазницами дома и целые маленькие города. Например, Никель Мурманской обл. Некогда процветающий город. А что теперь?  А теперь пустота. И таких полно в России
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