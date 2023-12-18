«Малые города вымрут» – в Киеве рассказали, как ликвидируется жилой фонд Украины 

МС

Марина Свобода

так ведь и у нас малые города вымирают. Далеко ходить не надо. Кругом стоят свыбитыми глазницами дома и целые маленькие города. Например, Никель Мурманской обл. Некогда процветающий город. А что теперь? А теперь пустота. И таких полно в России