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Китайская сторона требует от США прекратить «военный сговор» с армией Тайваня

Китайская сторона требует от США прекратить «военный сговор» с армией Тайваня

Фото: news.myseldon.com Пекин настаивает на прекращении военного взаимодействия между Вашингтоном и Тайбэем Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китайской Народной Республики Чжан Юся в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном выдвинул требование к Соединенным Штатам прекратить «военный сговор» с вооруженными силами Тайваня.

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