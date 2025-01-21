Путин и Си ответили Трампу, пообещавшему их разобщить: что обсудили главы РФ и КНР по видеосвязи

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин созвонились по видеосвязи 21 января. В ходе разговора они обсудили много различных вопросов, касающихся отношений двух держав, а также подвели итоги прошлого года и составили планы на этот год.
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