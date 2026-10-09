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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Более 19 гектаров земель водного фонда вернули государству в Горном Алтае

Более 19 гектаров земель водного фонда вернули государству в Горном Алтае

Земли водного фонда относятся к федеральной собственности и не могут незаконно находиться в частном владении В Улаганском районе Республики Алтай суд прекратил частные права на участки, которые частично заходили в акваторию реки Чулышман.

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