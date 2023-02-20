Politico: Байдена пытались тайно переправить на Украину, наверное, в пломбированном вагоне

Американское издание Politico сообщило о весьма интересной подробности, помощники американского президента, в ходе его визита в Польшу, пытались в обстановке глубочайшей секретности, переправить Джо Байдена на Украину для предвыборного пиара.
Американское издание Politico сообщило о весьма интересной подробности, помощники американского президента, в ходе его визита в Польшу, пытались в обстановке глубочайшей секретности, переправить Джо Байдена на Украину для предвыборного пиара.
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