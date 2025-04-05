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Царьград

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Сергей Собянин: В 2025-2026 годах все станции МЦД перейдут на оплату по биометрии

Сергей Собянин: В 2025-2026 годах все станции МЦД перейдут на оплату по биометрии

В 2025-2026 годах в Москве будет внедрена биометрическая оплата на всех станциях МЦД, сообщил мэр Сергей Собянин.

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