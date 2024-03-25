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РИАП "АПРАЛ" МТ

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ФСБ предотвратила теракт в Барнауле, трое злоумышленников с коктейлями Молотова задержаны

ФСБ предотвратила теракт в Барнауле, трое злоумышленников с коктейлями Молотова задержаны

Силовые структуры пресекли попытку теракта в Барнауле, трое мужчин, пришедших с пятью коктейлями Молотова к избирательному штабу, перед президентскими выборами задержаны, сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

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