ФСБ предотвратила теракт в Барнауле, трое злоумышленников с коктейлями Молотова задержаны

Силовые структуры пресекли попытку теракта в Барнауле, трое мужчин, пришедших с пятью коктейлями Молотова к избирательному штабу, перед президентскими выборами задержаны, сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.
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