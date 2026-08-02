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Daily Storm

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В Башкирии отражена массированная атака дронов на предприятия, начался пожар в промзоне

В Башкирии отражена массированная атака дронов на предприятия, начался пожар в промзоне

Пострадавших нет, сообщил глава региона ХабировВ Башкирии отражена еще одна массированная атака беспилотников на предприятия республики, сообщил глава региона Радий Хабиров.

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