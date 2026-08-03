Политика как он...
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Политика как она есть

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На Венере были древние океаны, покрывавшие 90% планеты — гипотеза

На Венере были древние океаны, покрывавшие 90% планеты — гипотеза

Новое исследование международной группы геологов во главе с Ричардом Гейлом из Лондонского университета, опубликованное в журнале Earth & Planetary Science Letters, предлагает новый взгляд на историю Венеры.

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