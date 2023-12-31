С каждым днем жизнь на окраине становится "веселей" и смертельно опасной. Мобилизация достигла новых уровней.
Никому не нужные украинцы...
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
"Бойня" заработала на полную катушку!
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10 час.
Михаил Абросимов
За це и стоял мандан..
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1 час.
Елена Волкова
Да как были они продажными, так ими и остались. Вечно ищут хозяина, который их будет кормить и поить, да не тут-то было, расплата пришла. Теперь их на пушечное мясо пустили, вот цена им! А ведь так хотели кружевные труселя и беззаботную жизнь в ЕС. Идиоты даже не понимают до сих пор, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке! А зелю нужно достать любой ценой и провести суд над ним и его шайкой в России. Смертная казнь должна быть отменена на это время. Повешение, только так должно быть проведено отмщение и лишение всех родственничков имущества, нажитого на крови людей!
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51 мин.
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