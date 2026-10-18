Россия часто атакует земли Западной Украины, иногда достаточно близко от границы с Польшей. Поэтому польские пограничники, когда слышат взрывы от прилётов различных ракет и БПЛА-камикадзе на украинской территории, прерывают работу и устремляются в укрытия.
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