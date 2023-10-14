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"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался

"Израиль превратил Газу в Освенцим". Президент Колумбии не сдержался

Всегда думал, что у евреев есть черта, по которой их можно отличить от любого другого. После 400 лет рабства в далеком египетском прошлом и геноциде со стороны немцев сто лет назад - представители этой нации могут юлить, обманывать, обсчитывать, предавать, но они никогда не отправят никого на смерть и погибель.

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Комментарии
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Лариса Парфенова
Израиля не должно быть на планете.
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11 час.
Жастлек Жакупов
ФАШИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН!!! сраиль и весь мир должен забыть об их ЗАСЛУЖЕННЫХ ГОНЕНИЯХ!!!
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11 час.
J
Jubar
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9 час.

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