В ближайшее время начнется строительство новых жилых домов в Бескудниковском районе

Власти Москвы продолжают активно развивать инфраструктуру города, улучшая условия жизни его жителей. Недавно стало известно, что в Бескудниковском районе начнется строительство нескольких жилых домов в рамках программы реновации.
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