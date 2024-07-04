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Регионы России

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В ближайшее время начнется строительство новых жилых домов в Бескудниковском районе

В ближайшее время начнется строительство новых жилых домов в Бескудниковском районе

Власти Москвы продолжают активно развивать инфраструктуру города, улучшая условия жизни его жителей. Недавно стало известно, что в Бескудниковском районе начнется строительство нескольких жилых домов в рамках программы реновации.

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