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Биограф Зеленского: Запад требовал от Киева уступок на переговорах с Россией

Биограф Зеленского: Запад требовал от Киева уступок на переговорах с Россией

Западные партнёры оказывали давление на Киев весной 2022 года и требовали от него принять условия России в ходе мирных переговоров, утверждает написавший биографию Владимира Зеленского журналист Time Саймон Шустер.

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