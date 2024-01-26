Биограф Зеленского: Запад требовал от Киева уступок на переговорах с Россией

Западные партнёры оказывали давление на Киев весной 2022 года и требовали от него принять условия России в ходе мирных переговоров, утверждает написавший биографию Владимира Зеленского журналист Time Саймон Шустер.
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