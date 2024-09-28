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Духовный лидер Ирана: Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях

Духовный лидер Ирана: Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях

Global Look Press/Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях, заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи после заявления ЦАХАЛ о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

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