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Губернатор Севастополя Развожаев рассказал об атаке надводных дронов на российский флот

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал об атаке надводных дронов на российский флот

Ранним утром российские моряки отбили атаку надводных дронов на флот. О нападении в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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