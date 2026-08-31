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Царьград

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Губернатор Королев запустил новое колесо обозрения в Твери

Губернатор Королев запустил новое колесо обозрения в Твери

Губернатор Тверской области Виталий Королев запустил новое колесо обозрения высотой 49,1 м в Городском саду Твери.

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