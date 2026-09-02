After accusations of a UAV attack at Leipzig airport, Putin's response will come quickly. This was stated by the former head of the department of the German Chancellor Wolfgang Schmidt in the podcast of BILD editor-in-chief Paul Ronzheimer.
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