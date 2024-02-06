Венедиктова осенило, зачем Надеждин нужен Кремлю

Политнавигатор Выдвижение Бориса Надеждина кандидатом на президентских выборах может быть спецоперацией Кремля по вытеснению уголовника-экстремиста Алексея Навального из общественного мнения российских либералов.
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