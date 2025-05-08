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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гафин об отставке Лички из «Динамо»: «Посчитали, что команду надо встряхнуть, чтобы постараться достичь минимальной цели на сезон – место в тройке РПЛ»

1 мая бело-голубые сообщили об увольнении главного тренера команды. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

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