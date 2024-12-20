Сигнал маяка поймали в районе поиска пропавшего на Камчатке самолета Ан-2.Собрали самое интересное к этому часу в утреннем дайджесте:Пять человек погибли во время пожара в изоляторе в Якутске, где содержались военнослужащие, самовольно оставившие части;Разлив нефтепродуктов в Черном море затронул район порта "Тамань";Читать подробнее>>> .
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