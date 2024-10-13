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Виктор Кристиансен о желтой за фол на Ямале: «Я сделал это, чтобы сказать: «Я тоже в игре и не боюсь тебя». Если можно отобрать мяч так, чтобы сделать немного больно, так и нужно поступить»

В матче Лиги наций между Испанией и Данией (1:0) Кристиансен получил желтую карточку за фол на Ямале вблизи штрафной ближе к концу 2-го тайма.

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