Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Вот с Турцией надо тоже самое делать.... а то этот чувак эрдоган желает сидеть на пяти стульях,а жопа только одна....🙄Китай введет пошл...
  • Александр Юткин
    Миротворцами на Украине должен быть СМЕРШ.Путин поставил СШ...
  • Неважно Неважно
    Ну и напугал! Сколько их уже было? Чем больше было санкций тем сильнее становится Россия.Трамп угрожает но...

Пугачёва резко пожелтела. Её последнее обращение к русским из эмиграции: "Душой с вами"

Пугачёва резко пожелтела. Её последнее обращение к русским из эмиграции: "Душой с вами"

Беглая артистка обратилась к своим соотечественникам, получив волну критикиНа днях Алла Пугачёва отпраздновала "День жёлтых цветов", который она придумала сама ещё больше 20 лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГС
Галина Сидоренко
НЕХРЕН ей тут делать &quot;разрешительница&quot;! - ПРЕДАТЕЛЬНИЦА!!!!
Ответить
1 д.
Evgenija Palette
Галина, да предатели - все жиды, имеющиеся в наличии в России...Как-то даже и &quot;привычно&quot;...  А их здесь, как &quot;СЕРЫХ КОШЕК&quot;... Пусть бы уж последние годы побыла в России... ВСЕХ &quot;КОШЕК&quot; НЕ УБЕРЕШЬ... Поставить какие-то условия. И, если примет, пусть её...
Ответить
1 д.
Evgenija Palette
&quot;Пожелтела&quot; - это плохой симптом...
Ответить
1 д.
наверх