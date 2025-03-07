Беглая артистка обратилась к своим соотечественникам, получив волну критикиНа днях Алла Пугачёва отпраздновала "День жёлтых цветов", который она придумала сама ещё больше 20 лет назад.
Пугачёва резко пожелтела. Её последнее обращение к русским из эмиграции: "Душой с вами"
Комментарии
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ГС
Галина Сидоренко
НЕХРЕН ей тут делать "разрешительница"! - ПРЕДАТЕЛЬНИЦА!!!!
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1 д.
Evgenija Palette
Галина, да предатели - все жиды, имеющиеся в наличии в России...Как-то даже и "привычно"... А их здесь, как "СЕРЫХ КОШЕК"... Пусть бы уж последние годы побыла в России... ВСЕХ "КОШЕК" НЕ УБЕРЕШЬ... Поставить какие-то условия. И, если примет, пусть её...
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1 д.
Evgenija Palette
"Пожелтела" - это плохой симптом...
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1 д.
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