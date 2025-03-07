Пугачёва резко пожелтела. Её последнее обращение к русским из эмиграции: "Душой с вами"

Evgenija Palette

Галина, да предатели - все жиды, имеющиеся в наличии в России...Как-то даже и "привычно"... А их здесь, как "СЕРЫХ КОШЕК"... Пусть бы уж последние годы побыла в России... ВСЕХ "КОШЕК" НЕ УБЕРЕШЬ... Поставить какие-то условия. И, если примет, пусть её...