Минэк допустил сокращение числа российских автопроизводителей до двух- трех

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предположил, что в будущем российский автопром будут представлять два или три крупных предприятия, отличающиеся высокой локализацией производства конкурентоспособностью и рентабельностью.
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