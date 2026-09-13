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Запрет на продажу самолетов Bombardier в США может ударить по канадскому производителю

Запрет на продажу самолетов Bombardier в США может ударить по канадскому производителю

Возможный запрет на продажу самолетов Bombardier в США может негативно повлиять на крупнейший рынок канадского производителя и нарушить цепочки поставок аэрокосмической отрасли, в которых участвуют тысячи американских компаний.

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