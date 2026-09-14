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Год судебных тяжб и громкое венчание в Сербии: как расстались Федор Федотов и Анастасия Грибова

Год судебных тяжб и громкое венчание в Сербии: как расстались Федор Федотов и Анастасия Грибова

Пока актер Федор Федотов праздновал шумную свадьбу в Белграде с сербской артисткой Тиной Стойилкович, за рамками красивой картинки оставался долгий и выматывающий бракоразводный процесс.

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