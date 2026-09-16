Овечкин подтвердил гражданство России и планы жить в Москве после завершения карьеры

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разослал СМИ сообщение о подтверждении участия капитана команды Александра Овечкина в предвыборном ролике партии «Единая Россия» и подчеркнул, что нападающий является гражданином России и планирует проживать в Москве после завершения спортивной карьеры.