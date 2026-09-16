Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

375 подписчиков

Овечкин подтвердил гражданство России и планы жить в Москве после завершения карьеры

Овечкин подтвердил гражданство России и планы жить в Москве после завершения карьеры

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разослал СМИ сообщение о подтверждении участия капитана команды Александра Овечкина в предвыборном ролике партии «Единая Россия» и подчеркнул, что нападающий является гражданином России и планирует проживать в Москве после завершения спортивной карьеры.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым