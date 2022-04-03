TVcenter.ru

356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sasha Shasin
    Как ??? Сам Макс Барских ??? И погоны дадут поносить ?  О !!! Тогда чеченскому ,,Ахмату,, надо срочно сдаваться )))) ...Макс Барских заяв...
  • Ирина Константинова
    Песков вообще иногда такую пургу несёт, сам ВВ так говорил, а держит этого шута около себя.“Надо с этим что-...
  • Eva Lansca
    И я не понимаю какие они патриоты? Более того , не пойму тех , кто будет желать увидеть/услышать таких вот "патриотов" !“Надо с этим что-...

Для особых целей: как у Софии Ротару появился роскошный особняк в Крыму

Для особых целей: как у Софии Ротару появился роскошный особняк в Крыму

София Ротару обосновалась в Крыму ещё в далёких 70-х. Помимо шикарного дома в посёлке Никита, у певицы имеется 3-этажный отель Villa Sofia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх