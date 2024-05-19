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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Лады»: «Браташ – главный тренер, у него еще год контракта. Не можем понять, откуда взялась утка про его уход»

– Когда что-то официально объявите по главному тренеру? – А что у нас по главному тренеру? – Говорят, что Браташ уходит.

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