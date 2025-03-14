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США изучают возможности сотрудничества с «Газпромом»

США изучают возможности сотрудничества с «Газпромом»

При этом администрация Трампа не стала смягчать санкции против России в банковской и нефтегазовой сфере, хотя Анкара, как сообщается, планирует добиться от Вашингтона продления исключения Газпромбанка из-под санкций, чтобы Турция могла продолжать закупки российского газа США изучают возможности сотрудничества с «Газпромом» в глобальных проектах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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