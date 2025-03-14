При этом администрация Трампа не стала смягчать санкции против России в банковской и нефтегазовой сфере, хотя Анкара, как сообщается, планирует добиться от Вашингтона продления исключения Газпромбанка из-под санкций, чтобы Турция могла продолжать закупки российского газа США изучают возможности сотрудничества с «Газпромом» в глобальных проектах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.