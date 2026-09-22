Три типа «продвинутых» мамочек, которые чудят похлеще старых, токсичных

Морена Морана 197,6 тыс подписчиков Вы подписаны Кажется, время жутких мам и бабушек прошло.
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Популяризация серьезных академических знаний психологии сделала свое дело - базы для системного понимания нет, а из каждого утюга лезут "знания" и "советы", (как изувечить психику ребенка, развалить семью и остаться одинокой, но "свободной"). Тошнит от этого не только специалистов-психологов.
Интоксикация информационная. Ответ на поверхности.