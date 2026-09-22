ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 677 подписчиков

Три типа «продвинутых» мамочек, которые чудят похлеще старых, токсичных

Три типа «продвинутых» мамочек, которые чудят похлеще старых, токсичных

Морена Морана 197,6 тыс подписчиков Вы подписаны   Кажется, время жутких мам и бабушек прошло.

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Алиса Майская

Популяризация серьезных академических знаний психологии сделала свое дело - базы для системного понимания нет, а из каждого утюга лезут "знания" и "советы", (как изувечить психику ребенка, развалить семью и остаться одинокой, но "свободной"). Тошнит от этого не только специалистов-психологов.