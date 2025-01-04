Пассажиры устроили дебош в Сочи из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла

В Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа водителя такси везти их без детского кресла. Как отмечают в социальных сетях, семья решила не заказывать "детский тариф" со специальным креслом для ребенка, поэтому прибывший таксист и отказался выполнять поездку.
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