Пассажиры устроили дебош в Сочи из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла

В Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа водителя такси везти их без детского кресла. Как отмечают в социальных сетях, семья решила не заказывать "детский тариф" со специальным креслом для ребенка, поэтому прибывший таксист и отказался выполнять поездку.