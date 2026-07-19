БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пятьдесят ватт на полторы октавы: усилитель, который заменяет лампу

Пятьдесят ватт на полторы октавы: усилитель, который заменяет лампу

Усилить радиосигнал — задача, казалось бы, школьная. Транзистор, цепи согласования, питание — и на выходе получаем больше, чем подали на вход.

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