Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ветеран американской дипломатии уверена, что Трампу удастся заключить сделку по Украине

Ветеран американской дипломатии уверена, что Трампу удастся заключить сделку по Украине

Администрация Джо Байдена вовлекла НАТО в состоянии неготовности к конфликту с Россией. Об этом заместитель госсекретаря США при Буше-младшем Пола Добрянски, заявили на презентации четвертого номера журнала Defense Journal в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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