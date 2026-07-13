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«МЮ» подписал Андрея Сантоса за 48+2 млн фунтов. Контракт – по схеме «5+1»

« Манчестер Юнайтед » объявил о переходе полузащитника Андрея Сантоса из «Челси». 22-летний хавбек подписал контракт с клубом до июня 2031 года с опцией продления на еще один сезон.

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