Пушков рассказал об изменении психологии украинского конфликта

В настоящее время мы можем наблюдать изменение психологии украинского конфликта, на что указывают недавние призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о подготовке «к плохим новостям» по вопросу Украины.
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