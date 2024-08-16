Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не «масштабировать отдельные эпизоды», когда речь зашла об ужесточении миграционного законодательства.
Дружба народов
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ВМ
Владимир Моргунов
КРЕПЧЕ ВСЕХ НАДО ДРУЖИТЬ С ИТАЛЬЯНЦАМИ...ПОТОМУ КАК ДРУЖБА...
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
К сожалению не только деменция у Матвиенко но баба спилась и все мозги пропиты у нее... И вот такие мрази во власти... Гарант конституции своих не сдает.... А народ стал разменной монетой деградирующей коррупционной власти...
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10 час.
Модест
Эту украинскую Матвиенку из Шепетовки кто-нибудь выбирал третьим лицом государства? Бабульке уже 75 лет. Может дождёмся состояния овощного байдена, чтобы наконец осознать всю её дружбанародность? Пиндосы не зря заговорили про когнитивный тест для небожителей, поскольку уже столкнулись с явной дурью своих престарелых сановников.
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6 час.
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