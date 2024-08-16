Дружба народов

ВМ Владимир Моргунов КРЕПЧЕ ВСЕХ НАДО ДРУЖИТЬ С ИТАЛЬЯНЦАМИ...ПОТОМУ КАК ДРУЖБА...

АНГЕЛ АНГЕЛ К сожалению не только деменция у Матвиенко но баба спилась и все мозги пропиты у нее... И вот такие мрази во власти... Гарант конституции своих не сдает.... А народ стал разменной монетой деградирующей коррупционной власти...