Чем заняться дома: Камбербэтч, Иствуд, «Диктофон» и паразиты

Посмотреть «Эрик» Netflix 1985 год. Кукольник и ведущий популярного детского шоу Винсент Андерсон и его жена Кэсси (Бенедикт Камбербэтч и Габи Хоффманн) в горе: по дороге в школу исчез их 9-летний сын Эдгар (Айвен Моррис Хоу).