Чем заняться дома: Камбербэтч, Иствуд, «Диктофон» и паразиты

Посмотреть «Эрик» Netflix 1985 год. Кукольник и ведущий популярного детского шоу Винсент Андерсон и его жена Кэсси (Бенедикт Камбербэтч и Габи Хоффманн) в горе: по дороге в школу исчез их 9-летний сын Эдгар (Айвен Моррис Хоу).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии