Крымчан предупреждают о напряжённой эпидемиологической ситуации в мире

Роспотребнадзор заявил о напряженной эпидситуации в странах Юго-Восточной Азии.В преддверии сезона отпусков жителей Крыма проинформировали о том, что эпидемиологическая ситуация по ряду инфекционных болезней в мире продолжает оставаться напряженной.
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