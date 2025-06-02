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Вести Севастополь

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Крымчан предупреждают о напряжённой эпидемиологической ситуации в мире

Крымчан предупреждают о напряжённой эпидемиологической ситуации в мире

Роспотребнадзор заявил о напряженной эпидситуации в странах Юго-Восточной Азии.В преддверии сезона отпусков жителей Крыма проинформировали о том, что эпидемиологическая ситуация по ряду инфекционных болезней в мире продолжает оставаться напряженной.

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