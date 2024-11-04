На фоне слухов о романе Алина Загитова рассказала о знакомстве с родителями Егора Крида

Алина Загитова прокомментировала слухи о романе с Егором Кридом После появления в сети снимка, на котором певец Егор Крид целует самую титулованную российскую фигуристку в одиночном катании Алину Загитову, появились слухи о романе знаменитостей.
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