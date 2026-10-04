Житель Ейска поймал 200 тараней сетью на 130 тысяч рублей

В Ейске перед судом предстанет 45-летний местный житель, который с помощью запрещённой лесковой сети выловил в Ейском лимане более 200 тараней, 10 пиленгасов и судака, причинив ущерб свыше 130 тысяч рублей.
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