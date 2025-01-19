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Квартира, дом, дача

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Без обоев и выравнивания стен: как привести квартиру в порядок и не влететь в копеечку

Без обоев и выравнивания стен: как привести квартиру в порядок и не влететь в копеечку

Когда я получил в наследство старую квартиру, состояние стен оставляло желать лучшего. Вопрос стоял ребром: как быстро и с минимальными затратами сделать стены более-менее привлекательными, не тратя на выравнивание и обои? Оказалось, что решение существует, и оно не только простое, но и вполне доступное по цене.

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Комментарии
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Виктор zz
Что за ерунда? Сначала он заложил проводку в стены и замуровал ее, а потом вдруг откуда-то появились торчащие провода, которые пришлось закрывать листом ДВП.
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10 час.
ВИ
Виктория Иванова
Требуем показать уютную комнату после ремонта! 😏
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8 час.
Сергей
а пыль на кирпичах куда денется??
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6 час.

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