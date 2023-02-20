Предстоящие недели станут решающими для Украины, — министр обороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал предстоящие недели решающими для киевского режима. «Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос в интервью агентству Bloomberg.
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал предстоящие недели решающими для киевского режима. «Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос в интервью агентству Bloomberg.
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