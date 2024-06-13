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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Балтики» обменял бы финал Кубка России на место в РПЛ: «Выиграть трофей можно и через год, а сейчас мы теряем два в лучшем случае. Кубок не позволил нам дожать в лиге, возможно»

По итогам сезона калининградцы заняли 15-е место в Мир РПЛ и вылетели в Первую лигу через год после выхода в высший дивизион.

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